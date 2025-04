Disoccupazione, ecco l'identikit del percettore NASpI: i dati

Introduzione

Gli ultimi dati Istat disponibili sul mercato del lavoro, relativi al mese di febbraio, mostrano qualche segno di miglioramento. Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,9%, ai minimi da aprile 2007. Tra i giovani la percentuale è del 16,8%, dato più basso dall’inizio delle serie storiche (2004). Parallelamente, il tasso di occupazione è salito al 63% (per un totale di 24 milioni e 332mila occupati), più o meno la metà di quelli che erano stati registrati nel 2016.

Nonostante tutto il nostro Paese resta uno degli ultimi in Europa: se è vero che il quadro sembra in miglioramento, la strada per recuperare del tutto è ancora lunga. In questo contesto restano fondamentali strumenti di sostegno al reddito, a partire dalla NASpI.