Naspi, giro di vite anti-furbetti. Cosa cambia con le nuove regole

Introduzione

Niente Assegno di disoccupazione a chi si assenta dal posto di lavoro, senza giustificazione, per oltre 15 giorni, facendosi così licenziare. D’ora in poi, questa casistica, vale come "dimissioni volontarie". La norma, ribattezzata "anti-furbetti della Naspi", era stata inserita nel decreto “Collegato lavoro” dell’ultima legge di Bilancio ed è poi diventata realtà con un messaggio dell’Inps, che fornisce tutte le istruzioni del caso ad aziende e dipendenti. Ecco cosa cambia e quali sono le nuove regole