Bonus edilizi nel 730, istruzioni e novità 2025: cosa sapere

Introduzione

Dal 30 aprile prossimo, i contribuenti potranno visionare la Dichiarazione dei redditi precompilata relativa all'anno d'imposta 2024 che, anche sul fronte delle detrazioni riconosciute per i lavori edilizi, recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio. Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025 per compilare, modificare e trasmettere il modello 730 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ecco come richiedere gli sconti Irpef.