Baby pensioni, quanti italiani ricevono l’assegno da oltre 40 anni?

Introduzione

Nel 2023 l'Italia ha complessivamente destinato a pensioni, sanità e assistenza 583,7 miliardi di euro, con un incremento del 4,3% rispetto all'anno precedente (+24,2 miliardi). La spesa per prestazioni previdenziali ammonta a 267,1 miliardi e vale il 12,55% del Pil (valore in linea con la media europea), restando stabile. Invece il capitolo assistenza "continua a gravare fortemente" sul bilancio del welfare italiano: sono 164,4 i miliardi a carico della fiscalità generale nel 2023, con una spesa che dal 2008 (quando ammontava a 73 miliardi) è cresciuta tre volte più rapidamente di quella per pensioni. È il quadro tracciato dal dodicesimo rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano curato dal Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali.