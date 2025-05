Congedo parentale, salgono a 3 i mesi pagati all'80%: la circolare

Introduzione

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha, comunicato, attraverso la circolare n. 95 emessa in data 26 maggio 2025, significative novità riguardanti l’indennità di congedo parentale, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. “A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 217 della legge, l’indennità per il mese di congedo parentale è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione”, sottolinea l’Inps. Inoltre, viene spiegato, “l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch'essa portata all'80%, migliorando dunque il sostegno economico per i genitori nei primi anni di vita del bambino”.