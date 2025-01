Dai congedi ai bonus casa, ecco le novità per le famiglie nel 2025

Introduzione

Con l’avvio del nuovo anno e l’approvazione della manovra scattano alcune novità: dall’alleggerimento del cuneo fiscale alla conferma delle aliquote Irpef. Per le famiglie vale il bonus neonati, che però va richiesto. Confermati - ma depotenziati - alcuni bonus edilizi, e al via le nuove regole sulle detrazioni. Le ricette per i ticket diventano elettroniche, le spese per le trasferte dei lavoratori dovranno essere tracciabili. Rincarano le autostrade di Aspi (dell'1,8%) e della Napoli-Pompei-Salerno, mentre rimarranno congelati i pedaggi delle altre 22 concessionarie. Ecco una sintesi delle novità di cui tener conto.