Pedaggi autostradali, in vigore gli aumenti sulla rete Aspi. Ecco dove

Introduzione

Con l’inizio del nuovo anno sono scattati gli adeguamenti tariffari, limitati a circa la metà della rete nazionale, quella gestita da Autostrade per l’Italia. L’aumento dell'1,8% corrisponde al tasso programmato di inflazione per il 2025 e interessa i pedaggi sui 2.800 chilometri di Aspi. Sono saliti anche i costi sulla Napoli-Pompei-Salerno (dell'1,677%) mentre non sono stati applicati adeguamenti sulle altre 22 società concessionarie autostradali.