Code e ingorghi stradali: perché si formano e come evitarli

La scienza che studia il traffico spiega le cause degli ingorghi e come comportarsi per limitare le code

Rimanere bloccati nel traffico è un incubo al quale chi vive nelle grandi città è ormai rassegnato. Stress, stanchezza, tempo perso, soldi spesi e tanto inquinamento inutile, il traffico, soprattutto quando si fa intenso e genera rallentamenti e code, è una vera sciagura. Inutile e dannoso per tutti. Eppure degli ingorghi non riusciamo a liberarci e continuiamo a perdere tempo, a volte tantissimo , e emettere sostanze inquinanti in atmosfera, tantissime anche loro. Ma a cosa è dovuta la congestione del traffico? Vediamo cosa risponde chi studia questo fenomeno.

Ore sprecate

Innanzitutto un po’ di numeri. In base ai dati del Global Traffic Scorecard 2023 (pubblicato a giugno) di Inrix, una società specializzata in analisi dei flussi di mobilità, Roma è la città più trafficata d’Italia e si posiziona al 15esimo posto nella classifica generale. Nel 2023, chi ha guidato nella Capitale ha perso in media 69 ore al volante. Milano segue al 25esimo posto e Torino al 94esimo. Nella top ten delle città più trafficate in Italia troviamo anche Palermo (104), Firenze (115), Bergamo (118), Genova (122), Varese (148), Napoli (153) e Modena (170). In Europa, le città più congestionate sono Londra (terza città più trafficata del mondo), Parigi (quarta al mondo), e Roma, seguite da Dublino (16°) e Bruxelles (20°). La città più trafficata al mondo è New York, dove i guidatori nel 2023 hanno perso circa 101 ore al volante a causa degli ingorghi, seguita da Città del Messico in seconda posizione.

Troppe auto

La prima e più banale risposta alla domanda sul perché si verificano intasamenti e ingorghi è che le code si formano perché ci sono troppe auto su un tratto di strada che non è in grado di farle transitare tutte. La seconda, altrettanto banale, vede l’ingorgo causato da un ostacolo sulla carreggiata, tipicamente un incidente o un restringimento della strada, un semaforo o un casello autostradale. In questo caso è l’insufficienza della rete stradale o meglio l’eccesso di veicoli in transito a generare blocchi e rallentamenti.