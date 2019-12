Traffico in tilt in Liguria, un’altra giornata di disagi sull’autostrada A10 da Genova verso Ventimiglia e sulla A26. Automobilisti bloccati e code lunghe fino a 13 chilometri a causa dei lavori in corso sul tratto stradale, in un venerdì caratterizzato dagli spostamenti in vista del weekend e della fine dell'anno. (IL TRAFFICO IN TEMPO REALE)

Pendolari e turisti bloccati

Il collo di bottiglia è all’altezza di Arenzano, dove la corsia si restringe per i cantieri. La circolazione è in crisi sia per l'afflusso dei pendolari che dei turisti che vorrebbero raggiungere la riviera per il fine settimana. Sulla A10 al momento ci sono due lunghe code di circa 7 chilometri: una tra Celle e Savona e una tra Genova e Arenzano. Il problema maggiore è tuttavia per chi viene da Nord, con code che cominciano al chilometro 6 della A26 e proseguono per circa 13 chilometri con andatura a passo d’uomo.