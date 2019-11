Un vero nubifragio ha interessato questa mattina la città di Firenze creando notevoli problemi a causa degli allagamenti e del traffico impazzito. Invasi dall'acqua i sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale XI Agosto, via Mariti, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un'anziana donna rimasta bloccata con la sua auto. Altri interventi dei vigili del fuoco sono in corso per cantine e abitazioni allagate e per rami pericolanti. Il traffico è molto rallentato con le auto costrette a viaggiare a passo d'uomo

Forti piogge in tutta l’area metropolitana

Anche negli altri comuni dell'area metropolitana di Firenze vengono segnalati sottopassi allagati e disagi al traffico. Sulla Toscana è in vigore un avviso della protezione civile in codice giallo per piogge e temporali.