Banconote euro false, in Italia 20% di pezzi contraffatti ritirati

Stando ai numeri della Bce, i falsi si individuano soprattutto nei biglietti da 20 euro (nel 2024 sono stati ritirati 56.083 banconote per un valore di 1.121.660 euro) e quelli da 50 euro (49.190 pezzi ritirati per un valore di 2.459.500 euro). Non mancano anche le banconote da 100 euro contraffatte: 7.255 pezzi revocati per un valore complessivo di 725.500 euro. Seguono poi i biglietti da 5 euro (1.418 falsi per un valore di 7.090 euro), quelli da 200 euro (1.231 biglietti per un valore di 246.200 euro) e infine 500 euro (218 falsi per un valore di 109.000 euro)