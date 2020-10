Covid, verso la chiusura delle scuole in Puglia

Una decisione "molto dolorosa". Così Michele Emiliano ha annunciato a Sky TG24, all'interno della trasmissione "I numeri della pandemia", la decisione della Regione Puglia di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per contrastare l'emergenza coronavirus (IL LIVE - LO SPECIALE). "Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico - ha detto Emiliano - abbiamo quasi 800 nuovi contagiati". "Resterà possibile la didattica in presenza solo per chi deve frequentare i laboratori e per i ragazzi più fragili che hanno bisogno della così detta didattica speciale", ha aggiunto.

Restano aperte le scuole dell'infanzia

A chiudere per abbracciare la didattica a distanza, ha spiegato Emiliano, saranno tutte le scuole, dalle elementari in su. Resteranno invece aperte le scuole dell'infanzia "che non hanno obbligo di frequenza e nelle quali raccomandiamo tutte le famiglie di portare i loro figli solo se assolutamente necessario per i loro equilibri di vita". "Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi - ha aggiunto Emiliano motivando la decisione - abbiamo verificato che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole. C’è una coincidenza temporale e un incremento dei contagi scolastici, che sono centinaia e centinaia, che corrisponde alla diffusione del contagio all’interno dei nuclei familiari che in questo momento sono i focolai principali che ci sono in Puglia. Questa coincidenza è obiettiva. Stiamo comunicando questa decisione al Governo e appena questa comunicazione arriverà a destinazione adotteremo i provvedimenti relativi. I numeri dei contagi scolastici, almeno in Puglia, sono altissimi".