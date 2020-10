1/30

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto ristori per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 sull'economia italiana. Una manovra che vale "complessivamente oltre 5 miliardi che saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In arrivo sostegni economici a bar, ristoranti, palestre, discoteche e a tutte le attività commerciali colpite da chiusure o da limitazioni nell'ultimo Dpcm. Ecco una sintesi delle misure previste

