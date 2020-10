Misure anti-Covid, a Roma scontri tra manifestanti e polizia. I VIDEO

Disordini nella Capitale, vicino a piazza del Popolo, durante un corteo non autorizzato. Alcune persone hanno esploso bombe carta e bruciato cassonetti, le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e cariche. Alcuni fermati

Dopo altre città italiane, anche a Roma si sono registrati scontri tra la polizia e alcune persone durante le manifestazioni non autorizzate contro le nuove misure imposte dal governo per cercare di contenere la seconda ondata di casi di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Nella Capitale gli incidenti si sono registrati vicino a piazza del Popolo: i manifestanti hanno esploso delle bombe carta, dato alle fiamme cassonetti e distrutto bici e monopattini, le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e cariche (FOTO). Dopo i disordini, ci sono stati anche una decina di fermati.

Il corteo vedi anche Coronavirus, scontri a Roma in piazza del Popolo. LE FOTO Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio, quando per le strade del centro di Roma è partito un corteo contro le nuove misure anti-Covid. In testa c’era un grosso striscione con la scritta: “Cartellino rosso per Conte. Gli italiani non vogliono fallire”. I manifestanti - che hanno intonato slogan contro il premier Giuseppe Conte e il governo - sono partiti da piazza Cavour con l’intendo di arrivare a piazza del Popolo. Tante le bandiere tricolore e i cori come “Dimissioni subito” e “Libertà”. Arrivati a piazza del Popolo, i manifestanti hanno alzato al cielo dei cartellini rossi e intonato l’inno d’Italia. Durante la manifestazione, però, sono iniziati i disordini e gli scontri tra alcuni partecipanti e la polizia.

Gli scontri a Roma vedi anche Manifestazione a Torino contro il Dpcm, danni in centro. FOTO La manifestazione, a cui hanno partecipato anche esponenti di Forza Nuova e i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino, è così sfociata in incidenti. Alcuni manifestanti hanno esploso delle bombe carta, mentre le forze dell’ordine hanno risposto con l'uso di idranti e con cariche. I mezzi idranti sono arrivati nella zona in cui erano radunati i manifestanti dopo che erano stati accesi alcuni fumogeni. Dopo le bombe carta e le cariche, i manifestanti sono indietreggiati verso piazzale Flaminio, dando fuoco ad alcuni cassonetti dei rifiuti e distruggendo monopattini e biciclette. I manifestanti si sono poi ricompattati sul ponte che porta a via Cola di Rienzo e hanno lanciato bottiglie e petardi contro le forze dell'ordine, che sono avanzate con blindati e idranti facendoli indietreggiare di nuovo. A sorvolare la zona anche un elicottero della polizia, mentre la stazione Spagna della Metro A è stata temporaneamente chiusa. La polizia, che presidia ancora la zona in tenuta antisommossa, ha fatto sapere che ci sono stati alcuni fermi.

Gli scontri a Roma - ©Ansa