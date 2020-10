Manifestazioni per Dpcm anti-Covid: scontri a Milano, Torino e Napoli

Non si fermano le proteste nelle città dopo l’entrata in vigore delle nuove misure imposte dal Dpcm per far fronte all’emergenza sanitaria. Nel capoluogo piemontese un fotoreporter è rimasto ferito. Massima allerta al Viminale

Monta la protesta nelle città italiane in seguito alle nuove misure imposte dal Dpcm per far fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus (IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). A Napoli in migliaia hanno marciato fino alla sede della Regione e un manifestante è stato fermato. A Torino ci sono stati momenti di tensione quando alcune centinaia di manifestanti hanno lanciato prima dei fumogeni e poi alcuni petardi contro le forze dell'ordine, nella centrale piazza Castello, occupata in precedenza dai tassisti. Un fotoreporter è rimasto ferito, riportando un taglio alla testa. A Milano molotov e danneggiamenti.