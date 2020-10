Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 30 ottobre

Curva dei contagi in salita (ieri 26.831), ma è nuovo record di tamponi (ieri 201.452). Le vittime sono 199 per un totale di 38.321, mentre le terapie intensive salgono a 1.746 (+95). I casi totali, compresi morti e guariti, sono 647.674

Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus in Italia: sono 31.084 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, contro i 26.831 di ieri. Aumenta però anche il numero dei tamponi giornalieri effettuati, che raggiunge un nuovo record: sono stati 215.085 contro i 201.452 della giornata precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 ottobre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ). Le vittime sono 199 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a quota 1.746 (+95).

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 647.674. Le vittime, in totale, sono 38.321, con 199 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 217). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 4.285, per un totale di 283.567. I ricoverati con sintomi sono 16.994 (+1.030). Sono invece 307.046 le persone in isolamento domiciliare (+25.470). I tamponi sono in tutto 15.568.575, in aumento di 215.085 rispetto al 29 ottobre. I casi testati sono finora 9.446.183, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.