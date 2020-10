11/14 ©Ansa

Sempre in Campania, preoccupa la situazione nel Casertano, dove c'è stato un grosso aumento di contagi nella città di Aversa, con 137 nuove positività: è stato chiuso persino il Commissariato di Polizia per l'alto numero di contagi tra i poliziotti. Grossa crescita in uno dei due comuni dichiarati zona rossa: a Orta di Atella sono emersi 88 nuovi casi casi, per un totale di 363 persone attualmente positive. Sono venti invece i contagiati in più rispetto alla giornata di ieri a Marcianise, altro comune in cui è stato imposta la zona rossa