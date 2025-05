Napoli, asino “addobbato” per scudetto: sequestrato da Carabinieri

Nell'attesa del match decisivo con la squadra del Cagliari che si disputa in casa allo stadio Maradona di Fuorigrotta, le forze dell'ordine hanno trovato in uno stabile abbandonato un asino “vestito” per l’eventuale vittoria dei bianco-azzurri

La febbre da scudetto colpisce, in modo illecito, anche gli animali. I carabinieri della compagnia Stella con il contributo dei militari Forestali e i medici dell’Asl veterinaria, hanno effettuato un servizio a largo raggio a Scampia e a Forcella. Intervenuti a Piazza Crocelle ai Mannesi hanno rinvenuto, in uno stabile abbandonato, un asino “addobbato” per l’eventuale vittoria del Napoli. L’animale è stato recuperato da personale specializzato e trasferito in una località più consona.