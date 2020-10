11/15 ©Fotogramma

In Francia gli spostamenti sono consentiti per portare i figli a scuola, per l'attività fisica o per passeggiate con gli animali domestici. Consentite solo le pratiche individuali come il jogging, mentre le palestre resteranno chiuse. Non sarà possibile fare visita ad amici o parenti, né gli assembramenti, ma resteranno aperti parchi, giardini e spiagge. Per gli spostamenti sarà necessario esibire un'autocertificazione