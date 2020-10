Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 31 ottobre

Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un numero superiore ma vicino ai 31.084 di ieri. Simile anche il dato dei tamponi giornalieri: oggi sono 215.886 contro i 215.085 del 30 ottobre. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 ottobre ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Le vittime sono 297 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 1.843 (+97).

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 679.430. Le vittime, in totale, sono 38.618, con 297 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 199). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 5.859, per un totale di 289.426. I ricoverati con sintomi sono 17.966 (+972). Sono invece 331.577 le persone in isolamento domiciliare (+24.531). I tamponi sono in tutto 15.784.461, in aumento di 215.886 rispetto al 30 ottobre. I casi testati sono finora 9.578.462, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Nel bollettino di oggi la regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati due casi in quanto giudicati non casi Covid-19.