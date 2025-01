Fuga di gas a Imola: evacuata la scuola media Orsini

Evacuata una scuola media a Imola, malori per sospette esalazioni. Una trentina di alunni al pronto soccorso per controlli. Da chiarire la causa della fuga di gas avvenuta questa mattina in due classi dell'istituto scolastico

Tanta paura in classe per una fuga di gas. A Imola, in provincia di Bologna, è stata evacuata la scuola media Orsini, nel quartiere Pedagna, dopo che diverse persone tra studenti e docenti hanno accusato tosse e problemi respiratori nei piani terra e seminterrato dell'edificio. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco col nucleo specializzato nella ricerca di sostanze tossiche che stanno verificando, secondo quanto si apprende, gli impianti di riscaldamento e di aerazione. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Diverse decine di persone, tra cui ragazzini e insegnanti, hanno raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale per effettuare le dovute visite mediche.

Prima la puzza di gas tra i banchi di scuola, poi il malore di alcuni studenti. La scuola Orsini di Imola è stata fatta evacuare dopo che intorno alle 9.25 in due classi si è iniziato a sentire un odore acre e alcuni alunni hanno iniziato ad avere sintomi di irritazione alla gola. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dell'Ausl. Sul posto sono arrivate anche tre ambulanze. Una trentina di ragazzini sono stati accompagnati al pronto soccorso per un controllo, ma nessuno di loro desta preoccupazione e sono stati ricondotti alle loro famiglie.

Controllo sugli impianti della scuola

Ancora in fase di valutazione le cause di quanto successo: non ci sono segni di incendio o combustione nell'edificio. Il sindaco Marco Panieri si è confrontato con il Prefetto di Bologna, con il vicecomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, con Rodolfo Ferrari (primario dell'area critica del Pronto Soccorso) e con i referenti su Imola di carabinieri e polizia prima di andare sul posto. Durante i controlli sugli impianti di riscaldamento e di aerazione dell'istituto scolastico è emerso che non sono presenti elementi chimici non idonei. Continuano le verifiche dei vigili del fuoco.