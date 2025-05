Napoli, donna ingerisce 9 ovuli di crack per evitare l'arresto

La 57enne è stata trasferita d'urgenza all'ospedale del Mare e non ci sono state complicazioni. È stata quindi arrestata e trasferita in carcere in attesa di giudizio

Una donna ha ingerito nove ovuli di crack per evitare l’arresto. È quanto accaduto a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato una 57enne. I militari hanno perquisito l’abitazione della donna che durante il blitz ha ingoiato gli stupefacenti. È stata trasferita d'urgenza all'ospedale del Mare e non ci sono state complicazioni. I carabinieri hanno trovato e sequestrato 60 euro in contanti, un bilancino di precisione e un paio di dosi di crack. La donna è stata quindi arrestata e trasferita in carcere in attesa di giudizio.