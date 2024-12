Trieste, fuga di monossido in appartamento: un morto e 5 intossicati

I vigili del Fuoco sono intervenuti nella centrale via Crispi, in seguito a una richiesta di soccorso da parte di una persona. I soccorritori non sono riusciti a entrare nell'appartamento interessato, ma vi si sono introdotti dal piano superiore, accertando immediatamente la presenza di monossido di carbonio. La vittima sarebbe un turista austriaco

Una persona morta e altre cinque intossicate. Questo il bilancio di una fuga di monossido di carbonio verificatasi questa sera in uno stabile della centrale via Crispi a Trieste. I vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso da parte di una persona in un appartamento al quarto piano al civico 5 della strada.