Teramo, donna ritrovata semicarbonizzata, autopsia: no segno violenza

Morte per arresto cardiocircolatorio: la causa dev'essere ancora accertata, ma l'ipotesi che si fa strada è che per Fabiana Piccioni, di 46 anni, di Giulianova (Te), trovata, ieri, morta e semicarbonizzata proprio nelle campagne di Giulianova, in Via Cavoni, possa essere stata letale una dose di droga. Forse un'overdose all'origine della sua morte: tutto dev'essere ancora confermato, ma è l'ipotesi più plausibile che arriva dai primi riscontri dell'autopsia, eseguita, questo pomeriggio, all'obitorio dell'ospedale di Teramo. Gli esami necroscopici, che non hanno rilevato segni di violenza sul corpo ma presenza di droga sì, sono stati effettuati dal medico legale Antonio Tombolini, di Macerata. Che ha terminato l'autopsia dopo le 20. L'incarico gli era stato conferito nel pomeriggio dal pm di Teramo, Greta Aloisi.