Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 novembre: la rassegna stampa

Le prime pagine dei giornali sono dedicate alle parole di Mattarella sul conflitto tra poteri dello Stato ("Non si invada il campo altrui, ho firmato leggi che non condivido") e agli scontri a Torino durante il corteo degli studenti. Focus sulla telefonata tra Scholz e Putin per porre fine alla guerra in Ucraina (con conseguente ira di Zelensky) e sulle ultime nomine di Trump nella sua futura amministrazione americana