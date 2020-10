Immagini in chiaroscuro che contrappongono le piazze prese d'assalto da folle di turisti ai tempi pre-Covid, a quelle stesse vie del centro storico ora quasi addormentate. "Spero che il Comune colga l'occasione per ripensare l'organizzazione del turismo in città, per renderlo più sostenibile una volta che potremo tornare alla normalità", dice l'autore.

Intervista per Lo Spunto Fotografico

di Chiara Piotto