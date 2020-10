Sit-in a Roma contro chiusure: scontri tra manifestanti e polizia

Tensione, spintoni e tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti nel pomeriggio a Campo de' Fiori a Roma, in occasione di un sit-in contro le chiusure previste dall’ultimo Dpcm. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, tutto è nato quando alcuni militanti dell'estrema destra presenti alla manifestazione hanno deciso di muoversi dalla piazza in corteo verso Montecitorio. Sono stati esplosi alcuni petardi e lanciati dei fumogeni e altri oggetti all’indirizzo delle forze di polizia.

Un'ala dei manifestanti si è poi spostata nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'ambasciata di Francia. La tensione è stata sedata sul nascere e dopo gli scontri è tornata la calma. La manifestazione è infatti stata a lungo pacifica ma poi c'è stato un cambio di toni. Durante il sit-in, molti dei presenti hanno chiesto le dimissioni del Governo. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A ROMA)

"Mascherine tricolori" in piazza Trilussa

Una cinquantina dei manifestanti che hanno preso parte all'iniziativa promossa dalle "Mascherine tricolori", durante la quale si sono registrati momenti di tensione con le forze dell'ordine, si sono radunati in piazza Trilussa a Trastevere. Il gruppo è monitorato a distanza dalle forze dell'ordine.

Alcuni sventolano la bandiera con i colori dell'Italia e indossano mascherine tricolori. "La colpa è solo loro che non hanno chiuso per tempo i confini per non dare ragione all'opposizione. Questa piazza nonostante tutto è numerosa per essere sabato sera. Questo governo deve andare a casa, non c'è più tempo per la cautela", dice al microfono un manifestante. "Solo a via Frattina ci sono 20 attività chiuse. E' un governo dei Puffi che non aiuta l'impresa, stanno tutelando il pubblico ma non gli imprenditori ma senza noi non ci sarà il gettito fiscale. Come pagheranno gli stipendi? Queste manifestazioni non hanno colore", dice un altro partecipante.