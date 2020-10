10/16 ©Ansa

Cori "corteo, corteo" in piazza Indipendenza dove è in corso la manifestazione dei movimenti. "Non si può stare a casa se la casa non si ha - ha detto un manifestante al megafono - Questo è il momento: andiamo al Mise". Intonati anche slogan "Pagherete tutto". La zona è blindata dalle forze dell'ordine