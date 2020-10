Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Se si deve andare verso misure più restrittive, lo si deve decidere insieme, ma se ci devono essere restrizioni ci devono essere nello stesso momento misure compensative. Se si chiedono sacrifici ai cittadini, è questo che deve fare il Governo". Lo ha ribadito il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Intanto, in Campania ieri si sono registrati 3.186 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:12 - Torre del Greco, 22 nuovi casi e una vittima

Ancora una vittima da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli), la ventiduesima da inizio pandemia e la seconda relativa alla cosiddetta ''seconda ondata''. A comunicare il decesso è stato, in occasione del consueto aggiornamento dal Centro operativo comunale, il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba, che fa sapere - attraverso una nota - che si tratta di un uomo di 76 anni. Al contempo il primo cittadino, sentite Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, ha annunciato anche 22 nuovi casi di positività al Coronavirus, uno dei quali ospedalizzato; l'aggravamento di un soggetto risultato contagiato nei giorni scorsi e costretto al ricovero presso un Covid Center regionale; l'avvenuta guarigione di undici persone in precedenza risultate positive. Sulla scorta di questi dati, a Torre del Greco risultano ad oggi attivi 308 contagi, con otto soggetti in regime ospedaliero. Sale invece a 172 il numero complessivo dei guariti da inizio emergenza sanitaria.

8:27 - Luigi de Magistris: "Se lockdown, subito compensazioni"

"Se si deve andare verso misure più restrittive, lo si deve decidere insieme, ma se ci devono essere restrizioni ci devono essere nello stesso momento misure compensative. Se si chiedono sacrifici ai cittadini, è questo che deve fare il Governo". Lo ha ribadito il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento all'ipotesi di lockdown. "Serve un linguaggio di unità - ha proseguito de Magistris - dobbiamo collaborare, avere coesione istituzionale e sociale".