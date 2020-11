Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un medico dell'ospedale di Salerno è stato aggredito verbalmente dai familiari di una paziente deceduta poco dopo il suo trasferimento in ambulanza al "Ruggi". L'anziana, da quanto si apprende, sarebbe risultata positiva al test anti Covid effettuato al suo arrivo in ospedale. Il quadro clinico della donna è precipitato nel giro di poco, al punto da provocarne il decesso. Però, la positività della donna non lo avrebbe reso possibile. Diniego che ha scatenato la rabbia dei familiari.

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 3.669 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:24 - 20 nuovi casi a Torre del Greco

Non accenna a fermarsi la crescita dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli) dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri venti casi. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba che in una nota sottolinea come tutti siano in forma asintomatica. Al termine dell'aggiornamento con l'Asl Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionale, il Centro operativo comunale di stanza a palazzo Baronale ha comunicato anche cinque avvenute guarigioni, che porta il numero dei negativizzati dall'inizio della pandemia a quota 177. Sale invece a 323 il numero complessivo degli attuali contagiati, otto dei quali ospedalizzati.

8:26 - Confesercenti: "In Campania situazione drammatica"

Confesercenti Campania si unisce al grido d'allarme di Confesercenti Nazionale sulla perdita di fatturato stimata a causa della seconda ondata del Coronavirus e dei nuovi parziali o totali lockdown delle attività. Se sul territorio italiano parliamo di 8/10 miliardi di euro di spesa delle famiglie bruciati nel quarto trimestre di quest'anno (consumi bloccati dalla paura e dalle nuove restrizioni alle attività), in Campania la perdita di fatturato (mancati consumi) per gli esercenti e' di 76/78 milioni di euro al mese, tra i 2.4 e i 2.6 milioni al giorno, ovvero tra i 300 e i 350 milioni di euro in fumo nell'ultimo trimestre dell'anno, secondo le stime di Confesercenti.

8:17 - Muore in ospedale Salerno, parenti aggrediscono medico

Un medico dell'ospedale di Salerno è stato aggredito verbalmente dai familiari di una paziente deceduta poco dopo il suo trasferimento in ambulanza al "Ruggi". L'anziana, da quanto si apprende, sarebbe risultata positiva al test anti Covid effettuato al suo arrivo in ospedale. Il quadro clinico della donna è precipitato nel giro di poco, al punto da provocarne il decesso. I sanitari, quindi, hanno provveduto a comunicare la notizia ai familiari che, al loro arrivo, avrebbero voluto restare accanto al proprio caro. Ma la positività della donna non lo avrebbe reso possibile. Diniego che ha scatenato la rabbia dei familiari, facendo degenerare la situazione: alcune persone si sono scagliate contro il medico, aggredendolo verbalmente. L'intervento dei carabinieri della compagnia di Salerno è servito a riportare la calma. Al momento non risultano persone denunciate.