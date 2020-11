Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 3.860 i nuovi positivi al virus Covid-19 in Campania, di cui 3688 asintomatici e 174 sintomatici, su 21.785 tamponi eseguiti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono 3.860 i nuovi positivi al virus Covid-19 in Campania, di cui 3688 asintomatici e 174 sintomatici, su 21.785 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano stati 3.669. Lo comunica l'Unità di crisi regionale. Il totale dei positivi nella Regione sale a 59.600, mentre il totale dei tamponi eseguiti è di 980.619. Il totale dei deceduti sale a 676. I guariti sono 409, per un totale di 11.746. I pazienti in terapia intensiva sono 170, negli altri reparti 1.416.