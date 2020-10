Regione Campania, diretta di De Luca oggi sui contagi Covid

Si terrà oggi intorno alle 15 il collegamento in diretta, tramite Facebook, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con gli aggiornamenti sulla situazione covid nella regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA) In Campania aumenta il numero dei tamponi e dei casi positivi: ieri il bollettino dell'Unità di crisi della Regione registrava in 3.103 - 242 sintomatici - le persone risultate contagiate su 17.735 tamponi esaminati; il giorno precedente erano 2.427 casi, di cui solo 31 sintomatici, su 15.030 tamponi.

De Luca, ricorda fanpage.it, nei giorni scorsi ha dovuto mettere da parte l'ipotesi di un lockdown dell'intera Campania a causa di uno scontro col Governo e della tensione creatasi tra le parti sociali. Con il decreto Ristori nero su bianco, è possibile che De Luca torni a pressare il governo affinché chiuda tutto.

La situazione in Campania

Oggi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha inviato una lettera a De Luca chiedendo "alla luce della drammatica situazione sanitaria, economica e sociale" "un urgentissimo incontro" al presidente della Regione. Ieri il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, ha parlato di "contagi fuori controllo" invitando "a fare presto se non vogliamo iniziare a celebrare i funerali di chi non ce la farà" e con un commissariato, ad Aversa, che chiude per troppi positivi.

La Campania, in queste ore, sembra sempre più prepararsi al peggio. "Abbiamo una linea di contatto in corso per l'ipotesi di ambulatori allestiti dall'esercito. Stiamo facendo delle valutazioni ma dobbiamo essere pronti ad ogni necessità - dice Antonio Postiglione, capo dell'equipe medica dell'Unità di Crisi per il Covid della Regione Campania - Certo, non possiamo aprire ospedali da campo senza personale ma stiamo facendo ogni tipo di valutazione. Abbiamo delle linee aperte su ogni tipo di previsioni di tendenza del virus, se si farà sarà per disingolfare l'attesa davanti ai pronto soccorso, quello che a volte oggi succede nelle ambulanze". Non solo, visto che la domanda di posti letto cresce in maniera esponenziale, Postiglione spiega anche che si "sta cominciando ad ampliare l'offerta aprendo a convenzioni sul covid con gli ospedali privati accreditati e gli ospedali religiosi".

Intanto c'è attesa per il focus analitico su Napoli. "Il ministro Speranza mi ha comunicato che si sarebbe attivato immediatamente per farci avere nel giro di pochi giorni un focus analitico sulla situazione delle nostre città, che noi sindaci saremo informati in maniera analitica di tutti i dati in possesso del ministero e che ogni decisione sarà presa insieme", ha detto ieri il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito ad una paventata ipotesi di lockdown per la sua città avanzata da Walter Ricciardi, consulente del ministro.