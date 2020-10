Covid, stop circolazione minorenni in due Comuni dell’Irpinia

Lo hanno stabilito due ordinanze emanate dai sindaci a Quindici e Avella: i minori non potranno circolare per le strade dei due paesi se non per comprovati motivi e comunque dovranno essere accompagnati da un “familiare adulto”

I minorenni non potranno circolare per le strade di Quindici, in Irpinia, se non per comprovati motivi e comunque dovranno essere accompagnati da un "familiare adulto". Lo ha stabilito con un'ordinanza Eduardo Rubinaccio, sindaco del Comune in provincia di Avellino, che entra in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi. Il provvedimento è stato preso sulla scorta dei dati Asl che nella giornata di ieri hanno fatto registrare 6 contagi nel piccolo centro del Vallo di Lauro, che si aggiungono ad altri quattro registrati a partire dal 3 luglio.

L'ordinanza ad Avella

Una analoga ordinanza è stata emanata dal sindaco di Avella, Domenico Biancardi, che è anche presidente della Provincia di Avellino. Ad Avella sono 59 le persone contagiate a far data dal 3 luglio scorso.