Covid Campania, scatta la zona rossa in due comuni del Casertano

Marcianise e Orta di Atella, in provincia di Caserta, sono stati dichiarati zona rossa, nelle due città nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale dei contagi Covid, con incrementi rispettivamente del 448% e dell'800%. Il provvedimento è stato firmato oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'ordinanza, da cui è esclusa la zona industriale di Marcianise lontana dall'area urbana, è valida fino al 4 novembre. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

La zona rossa a Marcianise e Orta di Atella

È vietato entrare o uscire dai due comuni, tranne che agli operatori di attività sanitarie o di prima necessità. Scatta il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità. Chiusi uffici pubblici e negozi a eccezione di alimentari e prodotti per la persona, chiusi bar e ristoranti che potranno effettuare solo attività di delivery. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie ma non i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva. Disposto un massiccio screening sanitario sulle popolazioni dei due comuni.