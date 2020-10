Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 12.006 i ricoverati con sintomi, 1.208 le persone in terapia intensiva. I casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 21.273 a fronte di 161.880 tamponi. Sono stati 128 i decessi in 24 ore, per un totale di 37.338. In Italia, i casi dall'inizio della pandemia - compresi decessi e guariti - arrivano a 525.782. I DATI