In Lombardia, a Como, l'hospice San Martino è chiuso per diversi casi di positivi fra i dipendenti. Lo riporta la Provincia di Como spiegando che gli 8 degenti della struttura sono stati trasferiti in altre strutture. "Il focolaio - ha spiegato Jacopo Tagliabue, direttore sanitario della cooperativa che gestisce l'hospice - per quanto ci è noto è nato da un operatore per un'infezione avvenuta all'esterno della struttura. Tutti e venti i sanitari sono stati isolati a casa dovendo fare i relativi test". E diversi, secondo la Provincia, sarebbero risultati positivi

