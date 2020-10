Covid, autocertificazione in Lombardia, Lazio e Campania: il modulo

L’autodichiarazione sarà necessaria, al momento, in queste tre regioni. I governatori Fontana, Zingaretti e De Luca hanno stabilito il divieto di uscita dalle 23 alle 5 (dalle 24 nel Lazio) e per questo motivo, in casi specifici, i cittadini dovranno esibire il documento autoprodotto per giustificare i loro spostamenti

Torna in vigore l’autocertificazione in Lombardia, Campania e Lazio (CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO): il documento autoprodotto sarà obbligatorio per gli spostamenti notturni dei cittadini di queste tre regioni. Al momento l’autodichiarazione sarà necessaria per spostarsi in Lombardia e in Campania dalle 23 alle 5 di notte, mentre nel Lazio il divieto di uscita scatta un’ora dopo, a mezzanotte. In Campania dal 23 ottobre sarà vietato anche spostarsi tra le province tranne che per i motivi indicati nell'ordinanza firmata dal governatore De Luca. Anche in quel caso bisognerà portare con sé l'autocertificazione già conosciuta dagli italiani durante il lockdown nazionale (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).