In Campania dal 23 ottobre sarà vietato spostarsi tra le province tranne che per i motivi indicati nell'ordinanza firmata dal governatore De Luca, in quel caso bisognerà portare con sé l'atto già conosciuto dagli italiani durante il lockdown nazionale. Anche in Lombardia il documento autoprodotto sarà necessario per i movimenti durante la chiusura notturna tra le 23 e le 5