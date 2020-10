2/17 ©Ansa

In Lombardia, nell'ultimo aggiornamento sono 2.023 i nuovi casi di coronavirus con 21.726 tamponi effettuati. I decessi sono 19, per un totale di 17.103 morti totali in regione. Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+10, 123) che negli altri reparti (+132, 1.268). La provincia più colpita è Milano, con 1.054 nuovi casi, di cui 515 a Milano città, seguita da Varese (245), Monza e Brianza (123) e Brescia (101)

