Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Tasso di positività in crescita e record di tamponi. I nuovi casi sono 15.199. Aumento sostenuto anche dei decessi: 127. Da questa sera in Lombardia si chiude dalle 23 alle 5. Stessa iniziativa nel Lazio dalle 24 di domani. Didattica a distanza da lunedì per le secondarie. Boom di casi in Veneto ma Zaia non chiude. Il premier Conte invita a limitare gli spostamenti "non necessari". Oggi l'intervento alla Camera