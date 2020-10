Covid-19, Speranza: sarà possibile fare i tamponi rapidi in farmacia

Nel corso della riunione con le Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che sarà possibile fare i tamponi rapidi in farmacia e ha annunciato l’inizio di una fase di sperimentazione. “In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”. Parlando delle Regioni che hanno richiesto una semplificazione delle misure di tracciamento, il ministro della Salute si è detto d’accordo. “Abbiamo già ridotto la quarantena a 10 giorni ed eliminato il secondo tampone, siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici”, ha spiegato. Speranza ha poi ribadito che il ministero è al lavoro per una convenzione con i medici di base per far sì che siano loro a effettuare i tamponi rapidi che il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sta acquistando.