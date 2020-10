Covid, Sardegna verso il lockdown: nel weekend attesa l’ordinanza

Il presidente della regione, Christian Solinas, avrebbe deciso di adottare i provvedimenti già annunciati per frenare la salita della curva dei contagi: si tratta di uno "Stop&Go" di due settimane per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus

Cosa prevede il lockdown in Sardegna

Dalla riunione dei capigruppo, aperta all'opposizione, che si è tenuta stamattina, 22 ottobre, in videoconferenza in presenza del governatore, emerge che in Sardegna verrà ordinato lo stop per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus. Tuttavia non è ancora stato specificato cosa intenda Solinas quando parla di "Stop&Go", ovvero se si procederà con un blocco totale sul genere di quello già sperimentato, oppure una chiusura serale come quella che già altre Regioni stanno prevedendo. Il comitato tecnico scientifico regionale - da quanto si apprende - avrebbe consigliato la prima ipotesi, cioè il lockdown, che arriverebbe proprio nei giorni in cui 156 Comuni sardi sono chiamati al voto e cioè il 25 e il 26 ottobre. Durante la riunione dei capigruppo Solinas ha comunque proposto a tutti i presidenti dei gruppi la convocazione di un vertice con il Cts sardo che dovrebbe tenersi al più presto.