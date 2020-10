Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più del precedente dato, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848. 136 i morti. Il rapporto fra casi positivi e tamponi è di nuovo pari al 9,4%. In arrivo inoltre 2mila operatori per potenziare le attività di tracciamento. I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia e dal medico di base. Dai test effettuati emerge che sta salendo a livelli molto elevati la carica virale.