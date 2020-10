Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 10.549 i ricoverati con sintomi, 1.049 le persone in terapia intensiva. I casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 19.143 a fronte di 182.032 tamponi. Novantuno i decessi in 24 ore, per un totale di 37.059. In Italia, i casi dall'inizio della pandemia - compresi decessi e guariti - arrivano a 484.869. I DATI