Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 23 ottobre

Aumentano i contagi in 24 ore (ieri 16.079), ma aumentano anche i tamponi giornalieri (ieri 170.392). Le vittime sono 91, per un totale di 37.059. Le persone in terapia intensiva salgono a 1.049 (+57). Il numero totale di casi, compresi morti e guariti, è di 484.869

Aumentano ancora i nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 19.143 a fronte dei 16.079 di ieri. In aumento anche i tamponi giornalieri (182.032 , ieri 170.392). Le vittime sono 91, mentre le terapie intensive salgono a 1.049, con un aumento in 24 ore di 57 unità. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 23 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

Vittime, guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 484.869. Le vittime, in totale, sono 37.059, con 91 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 2.352, per un totale di 261.808. I ricoverati con sintomi sono 10.549 (+855). Sono invece 174.404 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 14.314.453, in aumento di 182.032 rispetto al 22 ottobre. I casi testati sono finora 8.679.107, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I contagi nelle regioni approfondimento Covid19, in Italia 16.079 nuovi casi: ecco i focolai più preoccupanti Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 37.950 in Lombardia 16.462 in Piemonte 12.514 in Emilia-Romagna 14.034 in Veneto 24.635 in Campania 19.821 nel Lazio 14.374 in Toscana 5.469 in Liguria 9.136 in Sicilia 6.828 in Puglia 3.049 nelle Marche 1.129 nella Provincia autonoma di Trento 3.529 in Abruzzo 2.477 in Friuli Venezia Giulia 4.286 in Sardegna 3.630 in Umbria 2.582 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.695 in Calabria 1.001 in Valle d’Aosta 907 in Basilicata 494 in Molise