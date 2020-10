11/18 ©Ansa

Uno studio scientifico condotto da un medico di medicina generale del Lucchese ha svelato che da una cena tenutasi in un ristorante di Segromigno, nel Comune di Capannori (Lucca), il 21 febbraio scorso, quando ancora non erano in vigore le norme anti contagio, si è in seguito creato un focolaio di coronavirus. In base allo studio a quella cena l'R0 risulta compreso tra 7 e 8, ben al di sopra della media che si attesta intorno al 3,8

