Covid, in Puglia didattica a distanza per il triennio delle superiori

Lo ha deciso il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha tuttavia sottolineato come si tratti di una situazione temporanea: una volta individuate "le linee di trasporto sovraccariche" e stabilito un "disallineamento degli orari" di ingresso, si potrà "riattivare la didattica in presenza"

In Puglia, da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre, sono sospese tutte le attività didattiche in presenza in tutte le scuole secondarie di secondo grado (gli istituti superiori) limitatamente all'ultimo triennio. Lo ha deciso il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nella nuova ordinanza per contenere i contagi da coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

La decisione è arrivata al termine del Tavolo permanente regionale avvio anno scolastico 2020/2021, riunitosi nella mattinata di oggi, 22 ottobre. "Abbiamo deciso di dare al Tavolo un termine sino al 13 novembre per disallineare gli orari di ingresso e uscita nelle scuole, passaggio necessario per riorganizzare il trasporto con i vettori e risolvere la questione delle linee sovraccariche", ha sottolineato Emiliano.

Una situazione temporanea

"Stiamo chiedendo alle scuole un sacrificio particolare: quello di individuare quali sono le linee di trasporto che, secondo il giudizio dei ragazzi, delle famiglie e delle scuole stesse, sono sovraccariche e quindi hanno bisogno del disallineamento degli orari, in modo tale da utilizzare più volte lo stesso mezzo, o del rafforzamento della linea con nuovi mezzi e autisti", sottolinea Emiliano. "Queste non sono risorse illimitate, ma siccome la situazione diventa sempre più complicata, abbiamo chiesto a tutte le scuole, per le ultime tre classi delle superiori, di andare da lunedì in didattica a distanza e quindi di fornirci poi questi dati, in modo tale da poter riattivare la didattica in presenza man mano che avremo meglio organizzato il rapporto tra le scuole e i vettori del trasporto scolastico. Nulla di particolarmente drammatico", ha concluso il presidente della Regione Puglia.