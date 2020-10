Covid, Galli: “Temo ‘battaglia di Milano’ con il contagio dilagante”

Così il direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco: “Il rischio maggiore ora deriva in parte dal fatto che Milano ha molta più gente suscettibile a infettarsi e che le persone si sono mosse in maniera intensiva d’estate. Bisogna evitare un nuovo lockdown, servono interventi rapidi”

"A marzo temevo moltissimo la ‘battaglia di Milano', che fu risparmiata dal relativo tempestivo lockdown dell'altra volta. Ora, invece, stiamo per averla”. A dirlo è il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che ad Agorà ha espresso il proprio timore relativamente al contagio in aumento nel capoluogo lombardo. Il rischio maggiore, ha spiegato, "ora deriva in parte dal fatto che Milano ha molta più gente suscettibile a infettarsi e che le persone si sono mosse in maniera intensiva d’estate. Poi c'è stata la ripresa di numerose attività”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A MILANO)

“Timore reale che contagio sia dilagante” leggi anche Covid, focolaio all'ospedale Sacco di Milano: positivi 20 infermieri "I dati che ho - ha aggiunto Galli - mi dicono che durante il lockdown a Milano avevamo il 7-8% di persone infettate tra i 30 e i 50 anni contro il 40% nella Bergamasca. Ora il timore che l’infezione vada avanti in modo dilagante è reale ed è testimoniato da quello che vediamo negli ospedali". "Ci si deve rimboccare molto le maniche - ha proseguito - per organizzare gli interventi negli ospedali", cosa che "è in atto con impegno e frustrazione da parte del personale sanitario che sperava di non ritrovarsi di nuovo calato in questo incubo”.

“Evitare nuovo lockdown, ma servono sacrifici” leggi anche Scuola: da lunedì 26 didattica a distanza per secondarie in Lombardia Per Massimo Galli, un nuovo lockdown “sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento. Dobbiamo passare questa triste nottata con l'impegno di tutti quanti. Dobbiamo evitare di chiudere tutto" e per questo "alcuni sacrifici purtroppo si impongono", ha detto. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, “si doveva fare molto di più e meglio, e ci sono pochi dubbi su questo. Il fatto che molti si sentano ammassati sui mezzi pubblici - ha dichiarato il professore - è un elemento indiscutibile”.