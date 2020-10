Il Covid neutralizzato dal collutorio? Cosa dice lo studio

In una ricerca pubblicata dal Journal of Medical Virology gli autori spiegano di essere riusciti a inattivare, con un semplice collutorio, un coronavirus responsabile del raffreddore su cellule umane infette. Ma lo studio non riguarda il Sars-cov 2. La Società di Parodontologia: "L'efficacia è limitata al virus contenuto nella saliva presente in bocca la momento dello sciacquo"

Sciacqui con il collutorio per combattere il coronavirus. La notizia, già smentita in passato, ha ripreso a circolare sui social network in seguito alla pubblicazione di uno studio pubblicato dal Journal of Medical Virology, dal titolo “Ridurre la trasmissione e la diffusione dei coronavirus umani”. Nel testo, come riporta il Post, gli autori spiegano di essere riusciti a rendere innocuo un coronavirus che causa il raffreddore in alcuni test svolti su cellule umane infette, attraverso del normale collutorio per l’igiene orale. La ricerca si è dunque svolta su un virus diverso dal Sars-cov 2 e non arriva a dimostrare che il collutorio possa fermare la trasmissione del virus con le goccioline di saliva.