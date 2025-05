Due italiani tra i 100 personaggi top nel campo salute per Time

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è il volto in copertina della Time100 Health 2025, la lista pubblicata dalla rivista Time che raccoglie le 100 persone più influenti al mondo nel campo della salute. Nella graduatoria figurano anche due italiani: Francesco Rubino e Lorenzo Guglielmetti.

Francesco Rubino, 53 anni, è nato a Cosenza, ha frequentato Medicina a Roma, all’università Cattolica – Policlinico Gemelli. Rubino è stato inserito nella categoria “Leader”: è responsabile della chirurgia metabolica e bariatrica al King's College di Londra e nel 2024 ha guidato un gruppo di oltre 50 esperti internazionali, incaricati dalla rivista Lancet di ridefinire l'obesità come malattia, per migliorarne diagnosi e trattamento.

Chi è Lorenzo Guglielmetti

Lorenzo Guglielmetti, 42 anni, direttore del progetto EndTb, con Medici senza Frontiere ha trascorso tanto tempo. Il suo colpo di fulmine scientifico: lo studio della tubercolosi resistente ai farmaci. Guglielmetti classificato tra i “Catalysts”, è co-ricercatore principale del progetto End Tb ed è stato autore di un articolo pubblicato nel 2025 sul New England Journal of Medicine, che ha stabilito tre nuovi regimi farmacologici orali per il trattamento della tubercolosi resistente alla rifampicina, con tempi ridotti e minori effetti collaterali.